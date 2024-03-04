شارك وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاثنين، في معرض LEAP 2024 للتكنولوجيا والمعلوماتية المقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي منشور له على منصة إكس قال الوزير إنه زار أجنحة الشركات التركية، وأضاف أن المعرض يعدّ من الفاعليات التكنولوجية الأكثر استقطاباً للزوار حول العالم.

وأوضح بولاط أن المعرض يشكل فرصة أيضاً للقاء الشركات التركية المتخصصة في التكنولوجيا بنظيراتها من مختلف دول العالم.

وأكد أنه يشكل فرصة أيضاً لتعزيز التعاون التركي السعودي في مجال الابتكارات والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن كونه نافذة لوصول الشركات إلى العالمية.

وأمس الأحد، وصل وزير التجارة التركي إلى الرياض في زيارة ليومين، يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين سعوديين، ويشارك في افتتاح النسخة 27 من معرض المنتجات التركية.