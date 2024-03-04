سياسة
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بعد 150 يوماً من الحرب.. صحة غزة: مليون إصابة بأمراض معدية
أعلن متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، بالتزامن مع مرور 150 يوماً من الحرب الإسرائيلية، أن الوزارة رصدت مليون إصابة بأمراض معدية داخل القطاع وغياب الإمكانات الطبية، مؤكداً أن الاحتلال تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية.
بعد 150 يوماً من الحرب.. صحة غزة: مليون إصابة بأمراض معدية
وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن رصدها نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع / صورة: AA
4 مارس 2024

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، إنها رصدت نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، محذرة من التداعيات في ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة، وداعية الأمم المتحدة إلى "توفير أسباب النجاة" لسكان القطاع.

ومع مرور 150 يوماً من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: "رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، ولا تتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة لها".

وأفاد بأن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية".

وحذر القدرة من أن "الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه ويزداد سوءاً وانهياراً، نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة".

وأكد أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 364 كادراً صحياً واعتقلت 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس (جنوب القطاع) وشمال غزة (شمال)".

وأضاف: "دمرت قوات الاحتلال 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة".

وتابع القدرة بأن "سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية، نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان القطاع، لا سيما في محافظتَي غزة والشمال، في براثن المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من السكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وطالب القدرة الأمم المتحدة بـ"تفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية".

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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