أعلنت نقابة محرري الصحافة (الصحفيين) اللبنانية، اليوم الاثنين، الانضمام إلى الدعاوي التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بمعاقبة الاحتلال على جرائمه.

وقال بيان صادر عقب اجتماع مجلس النقابة بمقرها في العاصمة بيروت، برئاسة نقيب الصحفيين اللبنانيين جوزيف القصيفي: "إن الاجتماع استُهل بالوقوف دقيقة صمت، وفاء لذكرى الزملاء الذين رحلوا من أعضاء النقابة، والشهداء الذين ارتقوا في غزّة وجنوب لبنان".

وأشار إلى "أهمية المشاركة الفاعلة للنقابة دولياً وعربياً ومحلياً، في النشاطات والفاعليات التي نظمت من أجل إدانة إسرائيل على جرائمها ومجازرها في حق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة وجنوب لبنان، واستمرار مسلسل الإبادة الجماعية الذي تحترفه".

وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني" يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه، ويجب أن لا يفلت من العقاب.

وأعلن مجلس النقابة قراره بالانضمام إلى الدعاوى التي ستقام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال عضويتها في الاتحاد العام للصحفيين العرب.

كما أدانت نقابة المحررين في بيانها "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واستفزازاتها المستمرة".

وفي 27 أبريل/نيسان 2022، أعلن كل من الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، تقديم شكوى إلى "الجنائية الدولية"، يتهمون فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية، وفق بيان مشترك.

ومنذ شن إسرائيل حربها المدمرة على غزة بداية من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدم عديد من الجهات الحقوقية العربية والدولية شكاوى وتطبيقات جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، مرفقة بالأدلة حول ضلوعهم في جرائم دولية خطيرة للغاية ارتكبت في غزة.

وازدادت وتيرة البلاغات ضد إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

وتكررت الاستهدافات للصحفيين من قبل إسرائيل في جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أعلنت قناة الميادين اللبنانية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، مقتل صحفييها المراسلة فرح عمر، والمصور ربيع المعماري، جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما بمنطقة مثلث طيرحرفا جنوبي البلاد.