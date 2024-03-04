علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على ما جاء بتسجيل صوتي مُسرَّب، قيل إنه لضباط ألمان يتحدثون عن استهداف جسر شبه جزيرة القرم، واصفاً إياه بـ"التورط المباشر للغرب في الصراع الأوكراني".

وجاء التعليق في تصريح صحفي لبيسكوف بالعاصمة موسكو، بشأن تسريب صوتي نشرته رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" مارغريتا سيمونيان، الجمعة الماضية، زعمت أنه لضباط ألمان يتحدثون فيما بينهم خلال فبراير/شباط الماضي، عما إذا كانت صواريخ "تاوروس" الألمانية قادرة على تدمير جسر جزيرة القرم فيما لو جرى تقديمها لأوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن المستشار الألماني أولاف شولتز، وعد (الأحد) بتوضيح سريع للتسجيل المسرب، وأن بلاده ستتابع عبر الإعلام على الأقل نتيجة التحقيقات.

وأشار إلى استدعاء الخارجية الروسية للسفير الألماني في موسكو على خلفية التسريب الصوتي في وقت سابق الاثنين.

وذكر أن "التسجيل الصوتي يُظهر في حد ذاته أن خطط شن هجوم على الأراضي الروسية كانت قيد المناقشة بشكل جوهري وملموس داخل القوات المسلحة الألمانية".

وأضاف بيسكوف: "هذا لا يتطلب أي تفسير قانوني، كل شيء هنا أكثر من واضح".

وتابع: "هنا، بالطبع، تتعين علينا معرفة ما إذا كان الجيش الألماني يفعل ذلك بمبادرة منه، ثم السؤال: ما مدى إمكانية السيطرة على الجيش الألماني ومدى سيطرة المستشار شولتز على هذا الوضع؟ أم أن هذا جزء من سياسة الدولة الألمانية؟".

وأردف بيسكوف: "الاحتمالان سيئان للغاية، لكن ما حصل يؤكد مرة أخرى التورط المباشر لدول ما يسمى الغرب الجماعي في الصراع حول أوكرانيا"، وفق ما نقله موقع سبوتنيك الروسي.

ولفت إلى أن تسجيل المحادثة نفسها يشير إلى أن الجيش الألماني يناقش بشكل موضوعي ومحدد خطط توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية.