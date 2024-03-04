صرّح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش بأن بلاده تعمل على تطوير العلاقات مع ساحل العاج على الصعيد الثنائي وفي المحافل الدولية متعددة الأطراف.

جاءت تصريحات قورتولموش، الاثنين، عقب لقائه رئيس البرلمان في ساحل العاج آداما بيكتوغو على هامش مشاركته في اجتماع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بساحل العاج.

واستُقبل قورتولموش بمراسم رسمية في برلمان ساحل العاج، أعقب ذلك اجتماع بين وفدي البلدين.

وأشار قورتولموش إلى العلاقة "الممتازة" بين تركيا وساحل العاج، معرباً عن سعادته أيضاً بزيارته الأولى إليها بصفته رئيساً للبرلمان التركي.

وأوضح قورتولموش: "في السنوات السابقة بادرت تركيا بالانفتاح على القارة الإفريقية وزدنا عدد سفاراتنا وممثلياتنا الدبلوماسية".

وتزيد تركيا، حسب قورتولموش، عدد مشاريعها الاستثمارية في القارة الإفريقية على "مبدأ الربح المتبادل".

وكلا البلدين، حسب تصريحات رئيس البرلمان التركي، على استعداد للتعاون المشترك في مجالات السياحة والتجارة والتعليم والاستثمار.

وقال: "آمل أن تعطي هذه الزيارة زخماً جدياً للعلاقات بين البلدين".