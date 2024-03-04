سياسة
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المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهّل لإدارة دولة واستمراره حلم أعدائنا
اعتبر  زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعد مؤهلاً لإدارة الدولة، واتهمه بإدارة حملة ضد قادة الأمن لتحميلهم مسؤولية الإخفاق في صد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهّل لإدارة دولة واستمراره حلم أعدائنا
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يهاجم رئيس الوزراء نتنياهو / صورة: Reuters
4 مارس 2024

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجومه الحاد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وقال: "لم يعد (نتنياهو) مؤهلاً لإدارة الدولة"، داعياً لإجراء الانتخابات بشكل "فوري".

وكتب لابيد على منصة إكس: "من أجل الأمن، ومن أجل النصر (في غزة)، نحتاج إلى انتخابات الآن".

وكان نتنياهو أكد مراراً، في الأسابيع الأخيرة، رفضه إجراء الانتخابات في ظل الحرب، بينما تطاله انتقادات محلية ودولية بشأن موقفه من استمرار الحرب بينما يتساقط المحتجزون الإسرائيليون قتلى في قطاع غزة دون مؤشرات واضحة عن اتفاق يضمن عودتهم.

وتابع لابيد: "قال نتنياهو هذا الأسبوع إن الانتخابات الآن هي حلم أعدائنا. عكس ذلك يا سيدي، إن حلم عدونا هو أن تستمر في الخدمة".

واعتبر لابيد أن إسرائيل أمامها خياران "حكومة سيئة وخطيرة ومتفككة وسامة، أو انتخابات تؤدي إلى حكومة جيدة ستعيد الأمن إلى شعبها".

ووجه لابيد الاتهام إلى نتنياهو بـ"إدارة حملة ضد قادة الأمن الإسرائيلي لتوجيه اللوم إليهم" بالمسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في غلاف قطاع غزة.

ورفض نتنياهو مراراً في الأشهر الماضية تحمل أي مسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان عدد من القادة الأمنيين والعسكريين والسياسيين الإسرائيليين أعلنوا في الأشهر الماضية تحملهم المسؤولية الشخصية عما قالوا إنه "إخفاق استخباري وعسكري وسياسي" نتج عنه هجوم حماس المفاجئ على 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وآنذاك، قدرت تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

غير أن حركة حماس أعلنت فيما بعد مقتل 70 من المحتجزين الإسرائيليين الذين كانوا لديها إثر القصف الإسرائيلي المستمر.

ومن المقرر أن تُجرى في القاهرة، الاثنين، مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس/آذار الجاري فلكياً، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وفقاً لقناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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