توجه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين.

ومن المقرر أن يلتقي قالن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز، كما سيلتقي مسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن يبحث قالن مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الثنائية إلى جانب مكافحة تنظيمات PKK وداعش وغولن الإرهابية.

كما سيجري طرح ملفات سوريا والعراق ووقف الحرب على غزة على أجندة اللقاءات.

وسيبحث رئيس الاستخبارات التركية مع المسؤولين الأمريكيين الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع في القوقاز.