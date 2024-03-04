سياسة
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وقف الحرب على غزة ضمن أجندته.. رئيس الاستخبارات التركية يتوجه إلى واشنطن
غادر رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن تركيا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد لقاءات مع نظيره الأمريكي وليام بيرنز ومسؤولين من البيت الأبيض والكونغرس والخارجية، يبحث خلالها وقف الحرب على غزة ومكافحة الإرهاب.
وقف الحرب على غزة ضمن أجندته.. رئيس الاستخبارات التركية يتوجه إلى واشنطن
رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن يتوجه إلى واشنطن ويلتقي مسؤولين أمريكيين / صورة: AA
4 مارس 2024

توجه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين.

ومن المقرر أن يلتقي قالن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز، كما سيلتقي مسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن يبحث قالن مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الثنائية إلى جانب مكافحة تنظيمات PKK وداعش وغولن الإرهابية.

كما سيجري طرح ملفات سوريا والعراق ووقف الحرب على غزة على أجندة اللقاءات.

وسيبحث رئيس الاستخبارات التركية مع المسؤولين الأمريكيين الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع في القوقاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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