أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، إجراء تغييرات في المناصب العسكرية العليا.

وتلك هي المرة الأولى التي تُجرَى فيها هذه التغييرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال أنه جرى تعيين قائد جديد للوحدة متعددة المهام بدلاً من روي ليفي الذي قُتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتعيين قادة جدد للواء غولاني، واللواء الجنوبي في فرقة غزة، واللواء الأول.

وتضم القائمة ثلاثة قادة كباراً برتبة بريغادير جنرال، و11 قائداً جديداً برتبة كولونيل، بالإضافة إلى 26 آخرين جرى نقلهم بين الوحدات بالرتبة ذاتها.

وطالت التعيينات عشرات المناصب في صفوف الجيش، بالإضافة إلى مناصب أخرى في الملحقيات العسكرية في عدد من دول العالم، حسب بيان الجيش.

وأوضح البيان أن التعيينات تنتظر موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت لتدخل حيز التنفيذ.