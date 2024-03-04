أعلنت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الاثنين، عن هجوم استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية.

وأوضحت "أمبري" أن الاستهداف وقع "على بعد نحو 91 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن"، مضيفة أنه "حسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة".

وأضافت الوكالة "لم يجرِ التأكد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة".

"سفينة إسرائيلية"

من جانبهم أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بالصواريخ "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب، وذلك ضمن سلسلة العمليات التي ينفّذونها قبالة سواحل اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم المتمردين يحيى سريع في بيان: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عملية استهداف لسفينة إسرائيلية +MSC SKY+ في البحرِ العربي، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة". مؤكداً تحقيق إصابة "دقيقة ومباشرة".

هجوم أمريكي-بريطاني

وأكدت الجماعة أيضاً، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنّتا 3 غارات على محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة في خبر عاجل: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ3 غارات منطقة يسنم في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال)".

السفينة الغارقة روبيمار

وفي سياق متصل، ناشدت الحكومة اليمنية، الاثنين، المجتمع الدولي الإسراع في التعامل مع أزمة السفينة الغارقة روبيمار لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي مع نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن "دييجو زوريا"، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وناشد الشرجبي "المجتمع الدولي التحرك العاجل والمساعدة في تشكيل فريق استجابة من الخبراء للوصول إلى موقع حطام السفينة وتقييم الوضع ووضع خطة طوارئ وتنفيذها سريعاً للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية طويلة المدى في البحر الأحمر".

والأحد، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس، غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر، محذرة من مخاطر بيئية محتملة في حال تسرب 21 ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم كانت تحملها السفينة.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن روبيمار في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية، ما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة.

و"تضامناً مع قطاع" غزة الذي يواجه منذ نحو 5 أشهر حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.