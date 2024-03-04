سياسة
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واشنطن "تأمل" التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان
قال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأمل التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يستمر 6 أسابيع، قبل بداية شهر رمضان.
واشنطن "تأمل" التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان
واشنطن "تأمل" التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان / صورة: Reuters
4 مارس 2024

قال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأمل التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يستمر 6 أسابيع، قبل بداية شهر رمضان.

وذكر كيربي في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن إسرائيل أبدت الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار يمكن أن يستمر 6 أسابيع وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف أن "إسرائيل وافقت على الالتزام بهذا الإطار، والآن يتعين على حماس أن تفعل الشيء نفسه".

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، قال كيربي: "نريد أن نرى هذا (الاتفاق) يتم قبل بدء شهر رمضان، ويحدونا الأمل في ذلك وهذا هو هدفنا".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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