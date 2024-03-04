دخلت مُسيرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة، تركية الصنع، الخدمة لدى الجيش الألباني عبر مراسم رسمية، الاثنين.

وحضر المراسم المدير العام لشركة بايكار التركية المصنعة للمسيرات، خلوق بيرقدار.

ولفت بيرقدار في منشور عبر منصة "إكس" إلى افتتاح أول قاعدة جوية تكتيكية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألبانيا، ودخول مسيرات "بيرقدار تي بي 2" مخزون الجيش الألباني تزامنا مع ذلك.

وأكد بيرقدار أن افتتاح قاعدة "كوتشوفا" الجوية هو "بداية حقبة جديدة لأمن البلقان وأوروبا".

وأضاف أنه "مع هذا الحفل، دخلت مسيرات بيرقدار تي بي 2 إلى مخزون الجيش الألباني".

وأشار إلى إجراء مسيرات "بيرقدار تي بي 2" أولى طلعاتها في سماء ألبانيا اليوم، في ظل قيادة رئيس وزرائها إيدي راما، والتعاون القوي لوزير الدفاع نيكو بيليشي.

كما شارك رئيس الوزراء الألباني راما ووزير الدفاع بيليشي مشاهد عبر حسابهما على منصة "إكس" لمسيرات "بيرقدار تي بي 2" التي دخلت مخزون الجيش.