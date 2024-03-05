حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.

وقال لازاريني مساء الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "تفكيك الأونروا خطوة متهورة، وعبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الأطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء و(اندلاع) نزاع مقبل"، معتبرا أن "من السذاجة" الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين.

وندّد لازاريني بـ"حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض" عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو "وضع حد لها".

وقال لازاريني "يشمل جزء من هذه الحملة إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم المقاومة في 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".