سياسة
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استهدفت مقرات عسكرية.. هجمات حدودية متبادلة بين إسرائيل وحزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله، جنوبي لبنان، بينها مواقع ومقرات عسكرية، رداً على استهداف مستوطنات إسرائيلية.
استهدفت مقرات عسكرية.. هجمات حدودية متبادلة بين إسرائيل وحزب الله
تصاعُد أعمدة الدخان إثر قصف إسرائيلي على قرية مركبا جنوبي لبنان / صورة: AFP
5 مارس 2024

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان، رداً على استهداف مستوطنات إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "هاجمت الطائرات المقاتلة قبل قليل سلسلة أهداف لتنظيم حزب الله في مناطق بنت جبيل والسلطانية (قضاء بنت جبيل) وصديقين (قضاء صور)".

وأوضح البيان أن تلك الهجمات جاءت رداً على إطلاق صواريخ تجاه منطقة مرغليوت قرب الحدود اللبنانية، صباح الاثنين.

وأضاف: "من بين الأهداف التي هوجمت مبانٍ عسكرية ومقر عسكري يستخدمه التنظيم".

وتابع: "عقب صافرات الإنذار التي دوَّت، شمالي البلاد، قبل قليل، رُصد نحو 10 صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعتُرض بعضها ولم تقع إصابات".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، دوَّت صافرات الإنذار، في عدة بلدات بالجليل الغربي، شمالي إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية من جنوبي لبنان، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وفق إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أُطلقت صافرات الإنذار في عديد من بلدات الجليل الغربي".

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأنه "رُصد إطلاق نحو 10 صواريخ في القصف الأخير في الشمال".

وأضافت: "أفاد سكان مدينة نهاريا والكيبوتسات القريبة بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة".

ولاحقاً أوضحت الصحيفة أن انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة إصابة صاروخ لعمود إنارة بشكل مباشر.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان، مساء الاثنين، استهداف مستوطنة غشر ‏هازيف الإسرائيلية بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، "رداً على مقتل مسعفين" في غارة إسرائيلية مساءً على بلدة العديسة، جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله مقتل 3 من عناصرها في قصف إسرائيلي مباشر على مركز إسعافي في بلدة العديسة.

وفي بيان آخر أيضاً، أعلن الحزب أنه استهدف "بعد رصد ‏دقيق، تحركاً لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة"، وحقّق فيه إصابات ‏"مباشرة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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