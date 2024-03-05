دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، العالم الإسلامي لأن يكون مستعداً لـ"نضال مكثّف جدّاً وأقوى" بشأن فلسطين في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة لقورتولموش في المؤتمر الـ18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة أبيدجان، في كوت ديفوار.

ولفت قورتولموش إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مذبحة غير مسبوقة في تاريخ البشرية في غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسقوط عشرات الشهداء هناك، مؤكداً أن "هذا أمر لا يمكن إيقافه بالكلمات فقط".

وأضاف: "لذلك، أودّ أن أشير إلى أن العالم الإسلامي يجب أن يكون مستعداً لنضال مكثف جداً وأقوى بشأن فلسطين في الفترة المقبلة".

وأكد أن رفع جنوب إفريقيا دعوى لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي وصدور قرار مؤقت ضد إسرائيل في القضية، تطور "مهم للغاية".

وثمَّن قورتولموش موقف جنوب إفريقيا، حكومةً وشعباً، فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأردف: "حان الوقت لنشمِّر عن سواعدنا، علينا أن نكون مستعدين لنضال كبير سيستمر لعقود".

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".