رحبت فلسطين الاثنين بفرض إسبانيا عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، إثر إعلان إسبانيا أنها بدأت تنفيذ عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستوطناً.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "ترحب بقرار الحكومة الإسبانية الذي عبّر عنه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ببدء فرض عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستعمراً إسرائيلياً متطرفاً عنيفاً في الضفة الغربية المحتلة".

واعتبرت القرار "شجاعاً وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض مزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين".

وطالبت الوزارة الفلسطينية "الدول كافة بفرض عقوبات رادعة، ليس فقط على المستعمرين المتطرفين، بل أيضاً وضع تنظيماتهم الإرهابية على قوائم الإرهاب".

كما دعت الخارجية إلى "ممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان وتفكيك مليشيات المستعمرين المسلحة وسحب أسلحتها وفرض عقوبات على من يقف خلفها".

وفي وقت سابق الاثنين قال وزير الخارجية الإسباني في كلمة أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني، إن الحكومة بدأت فرض عقوبات على "مجموعة أولى تضم 12 مستوطناً عنيفاً".

وأضاف ألباريس: "نعلم أن الصمت والتقاعس يعملان دائماً ضد الضحايا".

بذلك لحقت إسبانيا بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في فرض عقوبات على المستوطنين بالضفة الغربية.

وصعّد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيِّي الضفة وممتلكاتهم بالتزامن مع حرب مدمرة يشنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، قُتل على إثرها 22 فلسطينياً بينهم 10 بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما هُجّر 25 تجمعاً بدوياً، 22 منها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه بلا جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.