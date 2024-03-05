سياسة
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وزير الدفاع التركي: قدرات تنظيم PKK الإرهابي الحركية وصلت إلى نهايتها
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، مواصلة العمليات الناجحة ضد تنظيم PKK الإرهابي داخل حدود البلاد وخارجها، حتى تحقيق السيطرة المطلقة على المناطق التي ينشط فيها، مشيراً إلى أن قدرات التنظيم الحركية وصلت إلى نقطة النهاية.
وزير الدفاع التركي: قدرات تنظيم PKK الإرهابي الحركية وصلت إلى نهايتها
يشار غولر: قدرات تنظيم PKK الإرهابي على الحركة وصلت إلى نهايتها / صورة: AA
5 مارس 2024

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن قدرات تنظيم PKK الإرهابي على التحرك وتنفيذ عمليات إرهابية وصلت إلى نقطة النهاية، مؤكداً مواصلة العمليات ضد التنظيم الإرهابي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقده مع كبار قادة الجيش التركي، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وقال غولر: "مع العمليات الناجحة التي جرى تنفيذها لمكافحة الإرهاب داخل البلاد وخلف الحدود، تلقَّى التنظيم الإرهابي ضربة قوية ووصلت قدرته على الحركة إلى نهايتها".

وتابع: "في الفترة المقبلة، لن نترك مكاناً يغيب عن ناظرنا أو يبقى بعيداً عن متناول يدنا، وذلك لإحكام السيطرة التي أرسيناها على الأرض حتى الآن ولتصفير قدرات العمل والحركة للتنظيم الإرهابي".

وأوضح أن الضغط على التنظيم الإرهابي سيستمر دون هوادة حتى تحقيق السيطرة المطلقة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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