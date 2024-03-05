قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن قدرات تنظيم PKK الإرهابي على التحرك وتنفيذ عمليات إرهابية وصلت إلى نقطة النهاية، مؤكداً مواصلة العمليات ضد التنظيم الإرهابي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقده مع كبار قادة الجيش التركي، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وقال غولر: "مع العمليات الناجحة التي جرى تنفيذها لمكافحة الإرهاب داخل البلاد وخلف الحدود، تلقَّى التنظيم الإرهابي ضربة قوية ووصلت قدرته على الحركة إلى نهايتها".

وتابع: "في الفترة المقبلة، لن نترك مكاناً يغيب عن ناظرنا أو يبقى بعيداً عن متناول يدنا، وذلك لإحكام السيطرة التي أرسيناها على الأرض حتى الآن ولتصفير قدرات العمل والحركة للتنظيم الإرهابي".

وأوضح أن الضغط على التنظيم الإرهابي سيستمر دون هوادة حتى تحقيق السيطرة المطلقة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.