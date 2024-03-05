اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مدناً وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة، وهدم منزلاً واعتقل عدداً من الفلسطينيين وفق شهود عيان.

وذكر شهود عيان أن الجيش نفّذ اقتحامات في بلدة كفر دان قرب جنين ومدينة طولكرم، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا، وبلدة كوبر قرب مدينة رام الله.

وأضافوا أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم عقبة جبر وشن عمليات دهم لعدد من المنازل، كما حاصر هناك عمارة سكنية حيث دار اشتباك مسلح مع فلسطينيين، إضافة إلى اقتحام عدة مناطق في محافظة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية وداهمت عدداً من المنازل بحثاً عمَّن تصفهم بالمطلوبين لديها، ثم اقتحمت أيضاً بلدة جيوس شرق المدينة.

استشهاد فتى في نابلس

في غضون ذلك استُشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية بورين جنوب نابلس.

بذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 421 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينياً بينهم أطفال في القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية، ليرتفع عدد الاعتقالات إلى أكثر من 7 آلاف معتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تواصل اعتداءات المستوطنين

في السياق نفسه اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير سنوي، فإن المستوطنين نفّذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 2023، في وقت هُجّر فيه 25 تجمُّعاً بدوياً، بينها 22 تجمعا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هدم منزل أسير

في غضون ذلك أفادت "وفا" بأن جرافات الاحتلال هدمت الثلاثاء منزل الأسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما نشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل واندلعت مواجهات مع الشبان أصيب خلالها شابان بشظايا رصاص الاحتلال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء.