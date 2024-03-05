أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن إحباط البيت الأبيض العميق، حيال إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحرب على غزة، داعيةً إلى اتخاذ خطوات لزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصَر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين هاريس وعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في البيت الأبيض، الاثنين.

وقال البيت الأبيض إن هاريس وغانتس بحثا الوضع في رفح والحاجة لخطة إنسانية يعوَّل عليها قبل أي عملية عسكرية هناك.

كما حثت المسؤولة الأمريكية إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وسلّط اللقاء الضوء على الإحباط المتزايد من جانب البيت الأبيض حيال الطريقة التي تتّبعها حكومة نتنياهو اليمينية في الحرب.

والأحد قالت هاريس إنه "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار".

وأضافت أن إسرائيل "يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة" و"أن لا تفرض قيوداً غير ضرورية على إيصال المساعدات".

في السياق نفسه، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلاً عن مصادر، إن هاريس دعت لـ"عدم تجاهل غضب مَن يرون أن بايدن لم يقم بما يكفي لمنع مقتل عشرات الآلاف في غزة".

لكنّ المسؤولة الأمريكية نفت وجود أي خلاف بينها وبين الرئيس جو بايدن، بعدما ذهبت في حدّة انتقاداتها إلى أبعد مما بلغه بايدن في انتقاده لإسرائيل.

وبالتزامن مع تصريحات هاريس، كتب بايدن على منصة إكس، مساء أمس (الاثنين)، أنه لن يتوقف عن الضغط حتى التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح "الرهائن" ووقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، ويسمح بزيادة المساعدات للقطاع بالكامل.

كما قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن تأمل التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان.

غضب أمريكي

والتقى غانتس أيضاً مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيت الأبيض.

وقال موقع واللا الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء: "خلال لقاءات الوزير بيني غانتس في واشنطن الليلة الماضية، سمع من نائبة الرئيس كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، رسائل قاسية وانتقادية للغاية فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة وحقيقة أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي بشأن هذه القضية".

وأضاف: "فوجئ غانتس بحدة الانتقادات والقلق الذي سمعه من كبار المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة".

وتابع: "الاستنتاج الآخر الذي خرج به غانتس من اللقاءات في البيت الأبيض أمس، هو أن زيارته واشنطن جاءت متأخرة شهرين. وبرأيه، فإن العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ومستشاريه لم تُمكّن من تكوين تفاهم كافٍ في الإدارة الأمريكية بشأن نيات إسرائيل وسياساتها".

ولفت إلى أنه "التقى غانتس، لمدة ساعة تقريباً، كبير مستشاري الرئيس (الأمريكي جو) بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ولمدة ساعة ونصف مع مستشار الأمن القومي سوليفان، و45 دقيقة أخرى مع نائبة الرئيس هاريس".

وقال: "كانت رسالة جميع المسؤولين الأمريكيين إلى غانتس هي أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات لغزة، وإن مهمة إسرائيل هي إيجاد حل لكيفية فعل ذلك".

وأضاف: "سأل ماكغورك وسوليفان وهاريس، غانتس، مراراً وتكراراً عن المكان الذي تنوي إسرائيل نقل أكثر من مليون فلسطيني موجودين في رفح إليه وشككوا بشدة في القدرة على فعل ذلك".

وتابع: "أوضح غانتس لهاريس وسوليفان أن إسرائيل لا تنوي دخول رفح دون إجلاء السكان، وشدد على أن ذلك يمكن فعله".

من جهة أخرى، أشار الموقع الإسرائيلي إلى أن " مسؤولي البيت الأبيض أعربوا لغانتس عن تشاؤمهم بشأن فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية في ظل الظروف الحالية ما دامت الحرب في غزة مستمرة".

وقال: "أحد الأشياء التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية فعلها هو التزام بدء طريق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل".

وأضاف: "شكك مسؤولو البيت الأبيض فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تضم عناصر متطرفة، مستعدة لفعل مثل هذه الخطوة".

تضييق إسرائيلي على غانتس

في غضون ذلك، أثارت الجولة التي يُجريها غانتس في الدول الحليفة لإسرائيل، لعقد لقاءات مع مسؤولين كبار بشأن تطورات الحرب، غضب حكومة نتنياهو.

وقالت القناة (12) العبرية الخاصة، في تقرير لها مساء الاثنين: "أصدر مكتب نتنياهو تعليمات للسفارة الإسرائيلية في لندن بعدم التعاون مع الزيارة المقررة للوزير غانتس إلى لندن الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أن يصل غانتس إلى لندن، حيث سيلتقي وزير الخارجية ديفيد كاميرون، في مسعى لمنع حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، حسب المصدر ذاته.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المملكة المتحدة تدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضى نتنياهو قدماً في هجوم برّي مدمِّر محتمَل على مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وتابعت القناة (12) أن مكتب غانتس ينسق زيارته المرتقبة للندن من تلقاء نفسه بشكل كامل، سواء من الناحية اللوجيستية أو الإعلامية، لأنه لا يتلقى أي مساعدة على الإطلاق من السفارة الإسرائيلية.

وسبق أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهاً مماثلاً للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم التعاون مع غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة"، بعدما لم يحصل على إذن منه أو يُنسق معه بشأن الزيارة.

ووصل غانتس، الأحد، إلى واشنطن، ولدى دخوله البيت الأبيض، قال: "مع الأصدقاء، عليك التحدث بصراحة، وهذا ما سنفعله"، وفق موقع والا العبري.

تأتي زيارة غانتس واشنطن في ظل تقارير أمريكية تفيد بأن "صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، والادعاءات أنه مقيّد من شريكيه في الحكومة؛ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وتعكس هذه التقارير تصاعد الخلاف بين نتنياهو وغانتس الذي انضم إلى حكومة اليمين، بصفته وزيراً بمجلس الحرب، بعد أيام من اندلاعها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، أفادت تقارير إعلامية بوجود خلافات عميقة بين نتنياهو وغانتس.

ومن أهم تلك الخلافات حسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أمور تتعلق بكيفية إدارة الحرب، وملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، وخطط اليوم التالي لانتهاء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".