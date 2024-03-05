سياسة
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لقاء مرتقب بين الرئيس التركي ونظيره الفلسطيني الثلاثاء
من المقرر أن يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية.
لقاء مرتقب بين الرئيس التركي ونظيره الفلسطيني الثلاثاء
لقاء مرتقب بين الرئيس التركي ونظيره الفلسطيني الثلاثاء / صورة: AA
5 مارس 2024

من المقرر أن يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي في أنقرة، الاثنين، إن تركيا تحاول دعم الشعب الفلسطيني من خلال المبادرات الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن أنقرة أرسلت أكثر من 37 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها من أجل غزة.

ولم تتزعزع أنقرة في دعمها لفلسطين، وقالت إنها ستواصل بذل الجهود لتقديم جميع أنواع الدعم للشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة"​​​​.

مصدر:TRT عربي
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