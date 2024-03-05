سياسة
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لاستحواذه على مكافآت نهاية الخدمة.. مسؤولون سابقون بتويتر يقاضون ماسك
اتهم مسؤولون سابقون بتويتر، في دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية، إيلون ماسك بالاستحواذ على مكافآت نهاية خدمة تتجاوز 128 مليون دولار.
لاستحواذه على مكافآت نهاية الخدمة.. مسؤولون سابقون بتويتر يقاضون ماسك
يواجه ماسك دعوات قضائية من مسؤولين وموظفين سابقين بتويتر / صورة: AFP
5 مارس 2024

رفع مسؤولون سابقون في منصة إكس حالياً دعوى قضائية على إيلون ماسك بتهمة الحصول على مكافآت نهاية خدمة تتجاوز 128 مليون دولار.

وتَقدم كل من الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، باراغ أغراوال، والمدير المالي السابق نيد سيغال، وكبيرة المسؤولين القانونيين السابقة فيجايا غادي، والمستشارة العامة السابقة شون إدجيت، بدعوى قضائية ضد ماسك أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو.

ويقول المسؤولون السابقون إن ماسك فصلهم من العمل بعد دقائق فقط من استحواذه على تويتر، وإنه اتهمهم كذباً بسوء السلوك وأجبرهم على الخروج من الشركة بعد أن رفعوا دعوى قضائية عليه لمحاولته التراجع عن عرضه لشراء الشركة.

ووفق ما جاء في الدعوى، رفض ماسك دفع تعويضات نهاية الخدمة للمسؤولين السابقين التي وُعدوا بها لسنوات قبل أن يستحوذ على تويتر.

ويرى المدعون أنهم يستحقون راتب سنة واحدة ومئات الآلاف من خيارات الأسهم.

وقال المدّعون: "هذا هو أسلوب ماسك: الاحتفاظ بالأموال التي يدين بها للآخرين، وإجبارهم على مقاضاته".

وتواجه إكس دعويين قضائيتين مماثلتين، إذ يتهمها موظفون سابقون في دعوى جماعية باستحواذها على ما لا يقل عن 500 مليون دولار مكافآت نهاية خدمة، إلى جانب دعوى قضائية ثالثة رفعها 6 من كبار المديرين السابقين للحصول على تعويضات مماثلة. فيما نفت شركة إكس ارتكاب أي مخالفات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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