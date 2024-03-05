أعربت الولايات المتحدة وفنلندا عن قلقها الشديد إزاء الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع، لا سيما الشمال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في غزة".

مشيراً إلى الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على فلسطينيين كانوا ينتظرون تلقي مساعدات إنسانية، وذكر ميلر أن "الحادث أوضح بشكل مؤلم أن الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء".

وقال: "يواجه الآباء خيارات مستحيلة بشأن كيفية إطعام أطفالهم. ولا يعرف الكثيرون من أين ستأتي الوجبة التالية، أو ما إذا كانت ستأتي".

وأضاف أن "الوضع ببساطة لا يطاق. ولهذا السبب تركز الولايات المتحدة على زيادة المساعدات واستدامتها في غزة من خلال أكبر عدد ممكن من القنوات".

وقال ميلر: "سنواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتسهيل زيادة عمليات التسليم إلى الشمال".

وأضاف: "نحن نواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار من خلال اتفاق الرهائن الذي من شأنه أن يسمح بزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة وتخفيف مشكلات التوزيع التي تعيق حالياً الجهود الإنسانية".

"لا مكان آمناً"

بدورها قالت وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونين، في كلمة ألقتها، الاثنين، خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، إن "معاناة المدنيين في غزة لا تُحتمل".

وأضافت فالتونين أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وشددت على أن "المدنيين يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة الآن".

وأردفت: "إننا نطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".