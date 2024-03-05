كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مسفراً عن وقوع عشرات الضحايا، تزامناً مع توغل قواته غرب خان يونس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفاً و631 شهيداً و72 ألفاً و43 إصابة" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيداً و123 مصاباً، خلال 24 ساعة".

وشدّدَت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

كما قالت مصادر طبية إن عدد الأطفال الذين استُشهدوا في الحرب على غزة بلغ 13 ألفاً و430، في حين قُدّر عدد الشهداء من النساء بـ8 آلاف و900.

بذلك تكون حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء بلغت أكثر من نصف شهداء غزة، وفق بيانات وزارة الصحة.

قصف وحصار

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية أن 7 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب عشرات، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنياً في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت وفا إن الطيران الحربي استهدف أيضاً منزلاً شماليّ بيت لاهيا، ما أوقع عدداً من الإصابات.

في السياق ذاته قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان مساء الاثنين، إن "جيش الاحتلال استهدف المدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحيّ عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت على شارع صلاح الدين للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية".

وأضاف البيان: "الاستهداف الإسرائيلي إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية".

وحمّل المكتب الإدارة الأمريكية وإسرائيل والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف".

وطالب المكتب "بوقف حرب الإبادة، وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المحافظات بخاصة شمالي قطاع غزة".

وأفاد شهود عيان بأن 3 شاحنات دخلت مساء الاثنين قطاع غزة عبر دوار الكويت، وأن مئات الفلسطينيين توافدوا نحو الشاحنات وحصلوا على المساعدات وسط إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران.

توغل غربي خان يونس

في هذه الأثناء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغّلها في حي حمد غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان الثلاثاء: "تستمرّ قوات الفرقة 98 في تطويقها حي حمد وعمليات الدهم للبنى التحتية المعادية في المنطقة".

وزعم البيان أن "جنود فرقة الكوماندوز يدهمون البنى التحتية التابعة لحركة حماس في الحي وعثروا فيها على عديد من الوسائل القتالية".

من جهة ثانية أشار جيش الاحتلال إلى أن "مجموعة القتال التابعة للواء ناحال تواصل نشاطها وسط القطاع".

وتحدث البيان عن "توغل للجيش في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة".

وأمس الاثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف هجومه على مناطق غربي مدينة خان يونس، وفرض طوق على حي حمد (مدينة حمد القطرية) وتنفيذ عمليات دهم للمنطقة.

وذكر شهود عيان أن عديداً من سكان المنطقة محاصرون في منازلهم.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد شنّه هجوماً برياً "مفاجئاً" غربي مدينة خان يونس، سبقه قصف جوي "مكثَّف" ضرب عشرات "الأهداف" التابعة لحماس، وفق قوله.