أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 11 فلسطينياً في الضفة الغربية من محرَّري صفقة التبادل الأخيرة مع حركة حماس.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، الثلاثاء، إن "السلطات الإسرائيلية اعتقلت 11 محرَّراً من صفقة التبادل مع حركة حماس".

وأشارت في تصريح إلى أن آخر المعتقلين هي السيدة حنان البرغوثي، شقيقة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، من بلدة كوبر، قرب رام الله وسط الضفة.

في غضون ذلك، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال بالضفة الغربية إلى أكثر من 7422 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تسجيل 22 حالة اعتقال ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترتفع إلى أكثر من 7422 لتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقاً".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس (الاثنين) حتى صباح اليوم (الثلاثاء)، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون و3 سيدات بينهم أسيرة كان قد أُفرج عنها في صفقة التبادل مع حركة حماس".

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقال في الضفة، ما أدى إلى مواجهات مع الفلسطينيين، أسفرت عن 420 شهيداً ونحو 4 آلاف و650 جريحاً، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتوازي مع ذلك، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​​​​​​​​