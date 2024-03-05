هاجمت إسرائيل قرار المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مجددة الدعوة لوقف تمويلها.

ووصف متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط الثلاثاء في منشور على منصة إكس قرار المفوضية الأوروبية قبل أن تنتهي لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة من عملها وتقدم استنتاجاتها وتوصياتها، بـ"المؤسف".

وقال خياط إنه في الأسابيع المقبلة "ستقدم إسرائيل كل المعلومات التي بحوزتها إلى الدول الراعية وإلى لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة"، مجدداً دعوة تل أبيب "المفوضية الأوروبية والدول المانحة الأخرى إلى وقف مساهماتها للأونروا".

وكانت عدة دول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت الجمعة الماضي أنها تعتزم "تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ50 مليون يورو الأسبوع المقبل (الجاري)".

في السياق نفسه، دعا الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي غيؤرا إيلاند، بلاده إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً إنسانية متدهورة جراء الحرب المستمرة منذ 5 أشهر.

وقال إيلاند في تصريحات لإذاعة "103 إف إم" الثلاثاء: "إذا زادت إسرائيل المساعدات المدنية لغزة، فلن تكون هناك صفقة رهائن".

واعتبر أن من خلال زيادة المساعدات "فإننا نحكم بالإعدام على الرهائن الإسرائيليين في غزة" في إشارة إلى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

ولم يفسر إيلاند العلاقة بين إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وتأثيرها في سلامة المحتجزين في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات إيلاند بينما يطالب المجتمع الدولي -بما فيه الولايات المتحدة- بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية في ضوء الحاجة الملحة والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع إثر الحرب التي تشنها إسرائيل وقطع جميع الإمدادات عن الفلسطينيين بما يشمل الماء والكهرباء والعلاج والغذاء.

وتتحكم إسرائيل في دخول المساعدات إلى القطاع عبر المعابر البرية الحدودية، وهو ما دفع بعض الدول إلى تنفيذ إنزالات جوية على القطاع للحد من تفاقم المجاعة التي باتت تهدد مناطق عدة على رأسها شمال القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".