أعلنت حركة حماس الثلاثاء رفضها تقريراً أممياً يزعم ارتكاب مقاتليها "انتهاكات جنسية" خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الحركة في بيان إن التقرير المذكور يهدف للتغطية على تقرير أممي سابق بوجود أدلة قاطعة على انتهاكات إسرائيلية مروعة لحقوق الإنسان بحق فلسطينيات.

وأضافت: "نستهجن بشدّة التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن، حول الادّعاء والمزاعم بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية لحوادث اغتصاب وعنف جنسي خلال أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وأكدت الحركة أنه "رغم ادّعاء السيدة باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين، فإنَّ تقريرها لم يوثّق أي شهادة لما تسمّيه ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود جرى اختيارهم من سلطات الاحتلال".

واعتبرت حماس أن ذلك يأتي "للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة، التي دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية".

وبيّنت أن "مزاعم باتن تتناقض بشكل واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهنّ، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقّينها في أثناء مدّة أسرهن في غزة".

وشددت الحركة على أن "هذا الاتهام الباطل لن يفلح في طمس بشاعة وهول الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين، في جريمة جماعية وتطهير عرقي".

والاثنين، استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان "احتجاجاً على إرسال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش رسالة نصية للتقرير، محاولاً استبعاد حماس من المسؤولية، وعدم المبادرة بعقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة نتائجه".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن التقرير قدّم أدلّة ظرفية على أنه خلال هجوم عناصر حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "استُخدم العنف الجنسي، الذي شمل حالات اغتصاب، وحالات اغتصاب جماعي، وانتهاكات جنسية" وفق المزاعم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".