سياسة
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"رغم المصاعب".. مصدر مصري يؤكد استمرار مباحثات الهدنة بغزة
أكّد مصدر مصري رفيع نقلت عنه قناة إخبارية محلية استمرار المباحثات غير المباشرة للتوصل إلى هدنة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل خلال شهر رمضان، لكنه لفت إلى "مصاعب" تواجه المباحثات.
"رغم المصاعب".. مصدر مصري يؤكد استمرار مباحثات الهدنة بغزة
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء / صورة: AA
5 مارس 2024

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع، الثلاثاء، قوله إن "مصاعب" تواجه مباحثات القاهرة غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة، لكنه أكّد أنها "مستمرة".

وحسب القناة، "قال مصدر مصري إن المباحثات التي تعقد في القاهرة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر مستمرة، بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت القناة "13" العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، أن تل أبيب تنتظر ردّاً من "حماس" على مقترحاتها بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقالت القناة إن التصريحات تأتي على خلفية تقارير غربية تشير إلى "انهيار" المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".

وأضاف المسؤول للقناة العبرية: "لا تغيير في الوضع، ولا نزال ننتظر ردّاً من حماس"، دون توضيح طبيعة العرض المقدم للحركة والرد المنتظر.

وبدأت الأحد في العاصمة المصرية مفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان، المرتقب الاثنين المقبل.

وشارك في المفاوضات مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة "حماس"، من دون تفاصيل أكثر ومن دون ذكر سبب عدم مشاركة إسرائيل.

ووفق إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء حالياً لتقليل مساحات الخلاف بين الطرفين حول تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وهوية المعتقلين من الجانبين المزمع الإفراج عنهم.

بينما أفادت تقارير بأن "حماس" لن تقدّم تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى لديها "دون ثمن كبير يجب أن تدفعه إسرائيل على صعيد التخفيف من معاناة أهل غزة ووقف إطلاق النار".

وتعد هذه المفاوضات واحدة من سلسلة اجتماعات عقدت خلال الفترة الأخيرة لإرساء اتفاق بين الطرفين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على عدم التجاوب مع مطالب "حماس"، ما أدّى إلى تعثر المفاوضات.

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، ما أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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