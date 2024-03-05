نحو 55 صحفيّاً عاملاً في وسائل إعلام غربية، طالبوا في رسالة مفتوحة إلى السفارة الإسرائيلية في لندن، الاحتلال بالكف عن تضييقاته التي يمارسها ضدهم، والسماح لهم بالدخول والعمل بحرية داخل غزة، في ظل استمرار سقوط الصحفيين الفلسطينيين ضحايا لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه القيود التي ندد بها الصحفيون الغربيون في إطار المساعي التي تقودها إسرائيل من أجل التعتيم على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق الفلسطينيين، وتُضاف إلى الهجوم التحريضي الشرس الذي شنته سابقاً للنيل من السمعة المهنية لوكالات أنباء غربية غطّت هجوم "طوفان الأقصى".

إسرائيل تقيد عمل الصحفيين الغربيين

ناشد الخمسة وخمسون صحفيّاً، الموقّعون على الرسالة المفتوحة، السلطات الإسرائيلية والمصرية، السماح لهم بدخول قطاع غزة من أجل تغطية ما يحدث من إبادة هناك، وجاء في الرسالة: "إننا نحث حكومتي إسرائيل ومصر على السماح لجميع وسائل الإعلام الأجنبية بالوصول الحرّ وغير المقيد إلى غزة".

وأضافت الرسالة: "يوجد اهتمام عالميّ مكثف بالأحداث في غزة، وحتى الآن جاءت التقارير الوحيدة من الصحفيين الذين كانوا يقيمون هناك بالفعل"، داعين "حكومة إسرائيل إلى الإعلان عن سماحها للصحفيين الدوليين بالعمل في غزة".

وتمنع إسرائيل الصحفيين الغربيين من الدخول إلى قطاع غزة دون تصريح من جيش الاحتلال، وحتى حال السماح لهم بالدخول يكونون مرافَقين بضباط إسرائيليين يتحكمون بشكل كامل في الصورة التي ينقلونها ولا يسمحون لهم بالتواصل مع الفلسطينيين.

وهو ما كشفت عنه أليكس كروفورد، مراسلة شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، التي تقول عن الجولة التي نظمها الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة: "لقد كان الوصول محدوداً للغاية، إذ جرت دعوة عدد قليل من الصحفيين المختارين للانضمام لفترة وجيزة إلى الجيش الإسرائيلي لأداء جولات قصيرة ونادرة داخل غزة.. لقد أعطونا لمحة عما يحدث، لكنها مجرد لمحة".

وأضافت المراسلة أن المرافقة العسكرية "تفرض على الصحفي أن يلتزم قواعد معينة بهدف عدم المساس بأمنه (...) وتختار بوضوح الطريق والمنطقة التي سيتوجه إليها ومدة وجوده في الموقع، وما الذي يمكن للصحفي الوصول إليه، وإلى مَن يتحدث أو ما إذا كان يمكنه التحدث إلى أي شخص على الإطلاق".

وهو ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الجولات التي نظمها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ "لم يسمح لأي من الصحفيين الذين رافقوه إلى داخل غزة بالتحدث لأي من الفلسطينيين"، حسب كروفورد.

توبيخ واتهامات

وتأتي هذه التضييقات التي يمارسها الاحتلال على الصحفيين الغربيين، في إطار مساعيه للتعتيم عمّا ينفذه من جرائم إبادة داخل مناطق القطاع المحاصَر، وذكرت الكاتبة كارين عطية، في عمودها بصحيفة "واشنطن بوست" أن الاستهداف والتضييق الذي تمارسه إسرائيل على الصحفيين "يتخطى نطاق غزة ويهدف إلى تكميم أفواه هؤلاء الصحفيين".

وفي السياق ذاته، سبق أن هاجمت الحكومة الإسرائيلية وكالات الأنباء الغربية، متهمةً إياهم بالمعرفة المسبقة بوقوع هجوم "طوفان الأقصى"، في محاولة للنيل من سمعتها المهنية.

وسبق أن وبَّخ وزير الإعلام الإسرائيلي شلومو كارهي، في رسالة نشرها على حسابه بموقع "إكس" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسائل إعلام دولية من بينها "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" ووكالتا "أسوشييتد برس" ورويترز، لما سمّاه "تواطؤ" مراسلي هذه الوسائل مع المقاومة الفلسطينية، بل وذهب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيداً في تلك الادعاءات، متهماً الصحفيين بأنهم "شركاء في جرائم ضد الإنسانية".

ورفضت وسائل الإعلام هذه الاتهامات التي وجهتها إليها الحكومة الإسرائيلية، ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" حينها ما قاله كارهي بـ"غير الصحيح والشائن"، مضيفةً في بيان أنه "من التهور إطلاق مثل هذه الادعاءات، مما يعرض صحفيينا الموجودين على الأرض في إسرائيل وغزة للخطر".

وردَّت رويترز، في بيان أيضاً، بأنها حصلت على صور الهجوم عن طريق "اثنين من المصورين المستقلين المقيمين في غزة، اللذين كانا على الحدود صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، كما أن "الصور التي نشرتها رويترز التُقطت بعد ساعتين من إطلاق حماس صواريخ على جنوب إسرائيل، وبعد أكثر من 45 دقيقة من إعلان إسرائيل أن مسلحين عبروا الحدود".

إبادة مستمرة للصحفيين الفلسطينيين

من بين الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها الحرب في قطاع غزة، التي أشار إليها الصحفيون الغربيون في رسالتهم، أن التغطية الإعلامية للأحداث تجري بشكل كامل من طرف الصحفيين المحليين، الذين يتعرضون بدورهم إلى الإبادة.

وارتفع عدد الصحفيين الذين استُشهدوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى منتصف فبراير/شباط الماضي إلى أكثر من 130 صحفيّاً، وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين الذين سقطوا في غزة يمثلون نسبة 75% من مجمل عدد الصحفيين الذين قُتلوا حول العالم في عام 2023، كما كتبت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية أن إسرائيل "تسعى إلى قتل الصحفيين كي لا يكونوا شهوداً على جرائمها".

ووجَّهت منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" و"الاتحاد الدولي للصحفيين" في 16 فبراير/شباط الماضي نداءً إلى المجتمع الدولي لوقف المذبحة التي تطال الصحافة في غزة.

وطالبت هذه المنظمات إسرائيل "بإصدار تعليمات صارمة وصريحة ومستعجلة لقواتها المسلحة بالتزام واجباتها المتعلقة بحماية الصحفيين بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأكدت أهمية "تحديد مناطق آمنة يمكن أن يلجأ إليها الصحفيون الذين يغطون الحرب من داخل قطاع غزة، وتيسير عملية تسليم مُعدات الحماية والمُعدات المهنية للصحفيين الذين يواصلون عملهم في منطقة النزاع وحولها"، وفتح معبر رفح الحدودي للسماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة من جهة، وإجلاء الصحفيين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع من جهة ثانية".

وتطرح هذه الأوضاع أسئلة حول مدى إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائمها في حق الصحفيين. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة".

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، إن "حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين، لا سيّما في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، لافتاً إلى أن "الأحداث المأساوية الحالية تُظهر مدى الإلحاح الشديد لتعبئته".

وفي السياق ذاته، حثت منظمة "المادة 19" الناشطة في مجال حماية حرية التعبير، المحكمة الجنائية الدولية على إجراء فحص دقيق للانتهاكات الجسيمة والكثيرة ضد حرية التعبير في غزة، على ضوء القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بموجب معاهدة محاربة الإبادة.

وقالت المنظمة: "ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تأخذ في الاعتبار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل قتل الصحفيين، وتدابير الرقابة الصارمة وقطع الاتصالات التي تفرضها إسرائيل، التي عطَّلت بشكل كبير القدرة على توثيق انتهاكات القانون الدولي (...) مع آثار مدمرة محتملة على جهود المساءلة المستقبلية".

وفي رسالة وجَّهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى منظمة "مراسلون بلا حدود" في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أكد أن "الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين يجري فحصها من مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، باعتبارها جزءاً من التحقيق الجاري في الوضع بفلسطين".