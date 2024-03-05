شدّد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الثلاثاء، على أن أنقرة لن تسمح بأي أنشطة تجسّس داخل حدودها، معلقاً بـ"سنقبض عليهم واحداً تلو الآخر".

جاء تصريح الوزير على منصة إكس في أعقاب الإعلان عن توقيف 7 أشخاص يشتبه بتنفيذهم أنشطة تجسسية لمصلحة المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

وأوضح يرلي قايا أنه قُبض على المشتبهين السبعة في "عملية الخلد-2" التي جرى تنظيمها بشكل متزامن في إسطنبول ضد عناصر المخابرات الإسرائيلية لكشف وتفكيك رموز أنشطة التجسس الدولية.

وقال في بيانه: "لن نسمح أبداً بتنفيذ أنشطة تجسّس داخل حدود بلادنا، وسنقبض عليهم واحداً تلو الآخر ونقدمهم للعدالة".

وأضاف: "في العملية المشتركة التي نفذتها مديرية الأمن والمخابرات التابعة لولاية إسطنبول، بتنسيق من المخابرات الوطنية، جرى التعرف وتوقيف 7 مشتبه بهم يجمعون معلومات ووثائق عن أفراد وشركات في تركيا استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية وينقلونها لها".

وأوضح أنه "نتيجة للعملية ضُبطت أسلحة غير مرخصة، وكميات مختلفة من المخدرات وأجهزة إلكترونية تستخدم لكشف أجهزة التنصت، وعدد كبير من المواد الرقمية والوثائق والعملات الأجنبية".

وهنأ الوزير مكتب المدعي العام في إسطنبول وأعضاء الاستخبارات التركية والشرطة على جهدهم.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه به حمزة تورهان آيبرك، وهو موظف حكومي سابق، يتواصل مع "الموساد" عبر سيدة تدعى فيكتوريا.

"آيبرك" الذي ظهر لمرات عدة في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، تبين أنه يعمل بصفة "مُخبر" لمصلحة الموساد مستعيناً في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين ممن شكّل شبكة منهم مقابل المال.

ووفقاً للتحقيقات فقد كُلّف "آيبرك" بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لمصلحة "الموساد".

وتعود بداية انخراط آيبرك في العمل لمصلحة الموساد إلى عام 2019، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد، ليُكلف بعدها ببعض "المهام البسيطة".

وإلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة مراقبة وتهديد لصالح "الموساد"، ووضع أجهزة تعقّب بسيارات أشخاص مستهدفين لنقل مواقعهم بشكل مباشر إلى المخابرات الإسرائيلية.

وتبين لاحقاً أن المشتبه به "إسماعيل. ك" وهو شرطي سابق طُرد من الخدمة بتهمة الانتماء لتنظيم "غولن" الإرهابي ونقل معلومات إلى الموساد.

ونتيجة عمليات البحث في منزل المشتبه به، عثرت الفرق الأمنية على 4.5 كيلو غرام من مادة الكوكايين المخدرة، إلى جانب جهاز ميزان حساس.

ومن بين المشتبه بهم، "أوزكان. ش" وهو شرطي طُرد من الخدمة، و"عمر بوراك. غ"، وهو شرطي كذلك كان قد استقال من الخدمة بإرادته، فضلاً عن شرطي متقاعد "إرجان. ك".

ومن ضمن المشتبه بهم أيضاً، "محمد. ي" وهو موظف في دائرة الضرائب، و"فوندا. ك" وهي موظفة في القطاع الخاص.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفَّذ فيها عمليات ضد الموساد، إذ نفّذ جهاز الاستخبارات التركية مطلع فبراير/شباط الماضي، عملية ضد 7 أشخاص كانوا ينفّذون أنشطة تجسس لصالح الموساد.