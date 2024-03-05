سياسة
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انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام عن مئات الآلاف.. وميتا: نعمل على حلّ المشكلة
واجه مئات آلاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انقطاعاً بخدمات فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لشركة ميتا، بينما صرّح المتحدث باسم الشركة بأنهم يعملون على حلّ المشكلة.
انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام عن مئات الآلاف.. وميتا: نعمل على حلّ المشكلة
انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام عن مئات آلاف المستخدمين / صورة: Reuters
5 مارس 2024

تعطّلت خدمات موقعي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا الثلاثاء، لدى مئات آلاف المستخدمين، وفقاً لموقع Downdetector.com المختص بتتبع الانقطاعات الإلكترونية.

وتحدث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع في الخدمة وصعوبة تسجيلهم الدخول بموقع فيسبوك وإنستغرام ومنصة "ثريد".

وتحدث آخرون على تلك المنصات عن حدوث "تسجيل خروج فوري" لدى محاولتهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم في فيسبوك وماسنجر.

كما واجه مستخدمو إنستغرام وثريد رسالة عامة مفادها "حدث خطأ ما".

من جهته قال المتحدث باسم ميتا آندي ستون بمنشور على منصة إكس: "ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا، ونعمل على حل المشكلة الآن".

مصدر:TRT عربي
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