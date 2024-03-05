التقت السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، الثلاثاء، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) وزير البيئة الأذربيجاني مختار باباييف.

وخلال اللقاء الذي عُقِد في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة، وجّه باباييف الشكر لعقيلة الرئيس التركي على استضافته.

وأعرب باباييف عن ارتياحه للتعاون الوثيق مع تركيا بشأن القضايا البيئية وفي سياق قمة COP29 "كما هو الحال في عديد المجالات".

ودعا إلى مواصلة التنسيق البيئي مع تركيا، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعات مع مسؤولي وزارات الزراعة والغابات، والبيئة والتغيّر المناخي، والطاقة والموارد الطبيعية، التركية.

وأشار إلى أنهم يريدون الاستفادة من تجربة السيدة أمينة أردوغان في العمل الذي تؤديه في نطاق الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي.

واختيرت أذربيجان لاستضافة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP29)، ممثلة عن المجموعة الإقليمية لأوروبا الشرقية، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في ختام مؤتمر COP28 الذي عقد في دبي، ديسمير/كانون الأول 2023.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت أذربيجان رسمياً تعيين وزير البيئة والموارد الطبيعية بالبلاد، مختار باباييف، رئيساً لمؤتمر الأطراف COP29 المقرر عقده في باكو 2024.

من جهتها، هنأت عقيلة الرئيس التركي باباييف على رئاسته لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتمنت له النجاح، مؤكدة دعم تركيا "البلد الشقيق أذربيجان بكل وسائلها وخبراتها".

وعن تفاصيل اللقاء، قالت السيدة أمينة أردوغان في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تبادلنا وجهات النظر حول مجالات التعاون بيننا. سنكون سعداء، بتركيا، بدعم الدولة الشقيقة أذربيجان بكل السبل ومن خلال خبرتنا خلال قمة COP29، كما هو الحال في عديد من المجالات".

وأعربت كذلك عن أملها في "أن تجلب القمة الخير لأذربيجان والعالم أجمع".

وحضر الاجتماع أيضاً وزير البيئة والتحضر وتغيّر المناخ محمد أوزهاسكي وكبير المفاوضين في رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، نائب وزير الخارجية يالتشين رافييف.