سياسة
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إرسال مساعدات أردنية إلى غزة.. والملك عبد الله الثاني يحذر من استمرار الحرب
حذر عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، من خطورة استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالباً بـ"ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، فيما أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية إرسالها  24 شاحنة مساعدات إلى القطاع.
إرسال مساعدات أردنية إلى غزة.. والملك عبد الله الثاني يحذر من استمرار الحرب
الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وفد "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي / الصورة: الديوان الملكي الهاشمي / Others
5 مارس 2024

أكد عاهل الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، تحذيره من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس.

جاء ذلك خلال استقباله وفد "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

ووفق البيان، حذر ملك الأردن من "خطورة استمرار الحرب على غزة والأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس".

وطالب بـ"ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء".

وأوضح الملك عبد الله أن "الأردن مستمر في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأهل في قطاع غزة وبكل الطرق المتاحة".

كما جدد رفض الأردن "القاطع" لمحاولات التهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ولأية محاولات للفصل بينهما باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة، وفق البيان ذاته.

وأشار الملك إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتؤدي دورها وفق تكليفها الأممي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد "ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس، والتي تؤثر على حرية المصلين بالمسجد الأقصى، وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك".

مساعدات أردنية لغزة

وفي سياق متصل، أرسل الأردن، الثلاثاء، 24 شاحنة تحمل 427 طنّاً من المساعدات الغذائية إلى قطاع وغزة، وذلك عبر جسر الملك الحسين، وهو أحد المعابر الحدودية التي تربط المملكة بالضفة الغربية.

وأفادت الهيئة الخيرية الهاشمية في بيان بأنها : "سيّرت، الثلاثاء، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طناً".

وأوضحت أن القافلة "حملت طروداً غذائية ومادة الطحين".

ونقل البيان عن أمين عام الهيئة حسين الشبلي، قوله: "هذه القافلة البرية عبرت ظهر اليوم من جسر الملك حسين، تمهيداً لإيصالها إلى أهلنا في غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني يُنزل المساعدات جواً إلى القطاع".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن الجيش الأردني تنفيذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على غزة، بمشاركة دول "شقيقة وصديقة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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