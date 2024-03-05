سياسة
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ليس الأول بالهند.. اعتقال 7 متهمين بـ"اغتصاب جماعي" لسائحة برازيلية
اعتقلت الشرطة الهندية 7 أشخاص بتهمة اغتصاب جماعي لسائحة أجنبية والاعتداء على زوجها، بعدما اعتقلت 3 من المشتبهين السبت الماضي.
ليس الأول بالهند.. اعتقال 7 متهمين بـ"اغتصاب جماعي" لسائحة برازيلية
الشرطة الهندية تعتقل 7 متهمين بالاغتصاب الجماعي لسائحة برازيلية / الصورة: إعلام هندي
5 مارس 2024

اعتقلت السلطات الهندية 7 أشخاص بتهمة اغتصاب جماعي لسائحة والاعتداء على زوجها، في قضية سلطت الضوء مجدداً على مشكلة العنف الجنسي المتوطنة ضد المرأة في البلاد.

وكانت الشرطة الهندية أعلنت السبت الماضي، اعتقال 3 أشخاص على صلة بالحادث والبحث عن 4 آخرين.

وقال بيتامبار سينغ كيروار، قائد شرطة منطقة دومكا في ولاية جهارخاند، إن ضباط الشرطة عثروا على الزوجين، اللذين كانا مسافرين على دراجة نارية من ولاية البنغال الغربية إلى نيبال المجاورة، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأضاف أنهم نُقلوا إلى المستشفى، إذ أبلغت المرأة الطبيب بأنها تعرضت للاغتصاب.

وقال كيروار إن الشرطة تعرف هويات المشتبه بهم المطلوبين وشكلت فريق تحقيق خاصاً.

وتأتي الاعتقالات بعد أن نشر زوجان مدونان للسفر السبت على حسابهما على إنستغرام أنهما جرى تهديدهما بـ"سكاكين على رقابهم" خلال هجوم في الهند. وأضافوا أن الزوجة تعرضت للاغتصاب ونُقلت إلى المستشفى لإجراء اختبار الحمض النووي.

وقالت الزوجة باللغة الإسبانية عبر صفحتها على إنستغرام إنها "برازيلية".

وأظهرت المرأة كدمات على وجهها، قائلة: "هذا هو شكل وجهي، لكنه ليس أكثر ما يؤلمني، ظننت أنني سأموت".

وفي منشور الأحد، شكر الزوجان متابعيهما على دعمهم، قائلين إنهما في صحة جيدة وإن "الشرطة تفعل كل ما في وسعها للقبض على المشتبه بهم المتبقين".

وفي السياق، أدانت اللجنة الوطنية الهندية للمرأة (NCW) الحادث المزعوم.

وتحدثت رئيسة المجلس القومي للمرأة، ريخا شارما، مع الضحية وقدمت لها كل المساعدة المطلوبة، حسبما نشرت المنظمة على منصة إكس.

ووصف وزير ولاية جهارخاند، ميثيليش كومار ثاكور، الاعتداء المزعوم بأنه "حادث يستحق الإدانة"، وقال: “إذا ارتُكبت جريمة، فلن يُنقذ الجناة”.

وتكافح الهند منذ سنوات لمعالجة معدلات العنف المرتفعة ضد المرأة، مع وجود عدد من حالات الاغتصاب البارزة التي تورط فيها زوار أجانب، ما جذب الاهتمام الدولي لهذه القضية.

وفي عام 2018، زُعم أن امرأة بريطانية تعرضت للاغتصاب في أثناء سيرها إلى فندقها في ولاية جوا الغربية، وهي مقصد سياحي شهير.

قبل ذلك بعامين، زُعم أن امرأة أمريكية تعرضت للتخدير والاغتصاب على يد مجموعة من الرجال في غرفتها في فندق خمس نجوم في نيودلهي. وفي عام 2013، حكم على 6 رجال بالسجن مدى الحياة بتهمة الاغتصاب الجماعي لسائحة سويسرية.

ووفقاً للمكتب الوطني لسجلات الجرائم في الهند، جرى تسجيل أكثر من 31 ألف حالة اغتصاب في عام 2022، أي بمتوسط ​​86 حالة يومياً، وسط تنبيهات من أن عدد الحالات المسجلة ليس سوى جزء صغير مما قد يكون العدد الحقيقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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