دعت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إلى تعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في مواجهة التهديد الروسي، ومن أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة.

وقدمت المفوضية وثيقة مقترحة، تتضمن أن بحلول 2030، سيجري توفير "50% من المعدات العسكرية" التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية، حسب ما أعلنت نائبة رئيسة المفوضية مارغريتي فيستاغر للصحفيين.

وتأتي 68% من مشتريات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي لمصلحة أوكرانيا من منتجين أمريكيين كما قال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن الصناعات الدفاعية.

وتريد بروكسل تشجيع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد للحصول على المعدات العسكرية معاً عبر إيجاد ظروف مواتية لبرامج الشراء المشتركة.

وقال بريتون "نحن لسنا هنا لتمويل" مشتريات الأسلحة، ولكن لمساعدة الدول الأعضاء على القيام بذلك بشكل أفضل ومعاً.

وستكون لاستراتيجية الدفاع الأوروبية الجديدة، التي قدمتها المفوضية الثلاثاء، ميزانية أولية مقدارها 1,5 مليار يورو.

وأوضحت مفوضة المنافسة أن "التمويل الحقيقي سيأتي من الدول الأعضاء".

من جهته، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت 58 مليار يورو العام الماضي لشراء أسلحة. وشدد على أن ميزانية الاتحاد الأوروبي لن "تحل محل" الميزانيات الوطنية للوصول إلى هذا المبلغ.

من جانبه، أشار المفوض بريتون إلى أن الميزانية تبلغ نحو مئة مليار يورو على مدى سنوات لتمكين الأوروبيين من تطوير صناعاتهم الدفاعية، وجعلها قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة وتعزيز المساعدات لأوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا.

وتؤيد بعض الدول الأوروبية هذه الفكرة، لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا أكثر تردداً.