سياسة
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لبنان.. غارة إسرائيلية تقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة وتهدم منزلهم في حولا
استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً مؤلفاً من طابقين في بلدة حولا جنوبي لبنان، بصاروخ أرض-جو، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وتدمير المنزل بالكامل، بينما سارعت فرق الدفاع المدني لموقع الغارة لانتشال الجثامين.
لبنان.. غارة إسرائيلية تقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة وتهدم منزلهم في حولا
غارة إسرائيلية تقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة وتهدم منزلهم في حولا جنوبي لبنان / صورة: AFP
5 مارس 2024

قُتل ثلاثة مدنيين لبنانيون من عائلة واحدة، الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حولا جنوبي لبنان، وفق إعلام رسمي.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية "استشهاد زوج وزوجة وابنهما، من آل حسين، بالغارة المعادية (الإسرائيلية)، التي استهدفت منزلاً مؤلفاً من 3 طوابق في حولا".

وأشارت الوكالة إلى استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض مستمرة.

ونفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية "عدواناً جوياً" عصر الثلاثاء، مستهدفة منزلاً مؤلفاً من طابقين في الحارة الشمالية في بلدة حولا، وأطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو-أرض ما أدى إلى تدميره بالكامل، و"استشهاد 3"، وفق الوكالة.

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني سارعت إلى مكان الغارة، وعملت على انتشال الجثامين، ونقلهم إلى براد مستشفى تبنين الحكومي.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان مساءً منزلاً في بلدة الضهيرة الجنوبية، و"حي الرجم" في عيتا الشعب (جنوب)، وفق المصدر ذاته.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى المدنيين في لبنان جراء المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 48، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين جيش الاحتلال و"حزب الله"، كان أحدثها مقتل 3 مسعفين متطوعين من "الهيئة الصحية الإسلامية" اللبنانية، بقصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوب لبنان، مساء الاثنين.

وجاء الاستهداف الإسرائيلي عقب إعلان تل أبيب صباح الاثنين مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من لبنان على مستوطنة مارغليوت (شمال).

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً متقطعاً مع جيش الاحتلال بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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