قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إنه سيُسمح بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان بأعداد مماثلة للسنوات السابقة، رافضاً بذلك طلباً لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتقييد دخول المصلين.

وجاء قول نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه في ختام جلسة بشأن الترتيبات الأمنية لشهر رمضان بمدينة القدس الشرقية المحتلة، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة وتصعيداً موازياً في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم نتنياهو أن "إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في كل مكان بإسرائيل ولا سيما في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف).. شهر رمضان مقدس للمسلمين، وسيجري الحفاظ على قدسيته هذا العام، مثلما كان الأمر في السنوات السابقة".

ووفق البيان، "سيُسمح بدخول مصلين مسلمين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من رمضان على غرار الأعداد التي سُجلت في السنوات السابقة" من دون تفاصيل.

وأضاف أنه "ستُعقد أسبوعياً جلسة لتقييم الموقف فيما يخص الوضع الأمني والسلامة العامة وسيُتخذ القرار وفقاً لذلك".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بن غفير قوله إن قرار عدم فرض قيود على دخول المسلمين للأقصى في رمضان "خلافاً لموقف الشرطة وموقفي، يظهر أن رئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء المصغر (الكابينت) يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

واعتبر بن غفير أن "هذا القرار يعرّض مواطني إسرائيل للخطر، وقد يسمح بصورة انتصار لحماس".

وأجرى نتنياهو "تقييماً للوضع"، مساء الثلاثاء، لبحث الترتيبات الأمنية لشهر رمضان، وسط تزايد تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية من احتمال اشتعال الوضع الأمني إذا وضعت إسرائيل عراقيل أمام وصول سكان الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي 48 (العرب داخل إسرائيل) إلى المسجد الأقصى.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد شارك في التقييم وزراء ومسؤولون أمنيون، بينهم بن غفير ووزيرا الدفاع يوآف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" عن رسالة بعث بها غالانت إلى قادة الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلس الحرب، وحذّر فيها من أن تدهوراً محتملاً للوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، خلال رمضان من شأنه أن يؤثر في قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أهداف الحرب في غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت في 28 فبراير/شباط الماضي، أن مجلس الحرب (يضم نتنياهو وغالانت وآيزنكوت وبيني غانتس) قرر حرمان بن غفير من صلاحية اتخاذ القرار حول المسجد الأقصى في رمضان بسبب الخوف من التداعيات.

وكان بن غفير طالب بعدم السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بدخول الحرم القدسي خلال رمضان، مع السماح لسكان إسرائيل الفلسطينيين بالدخول من سن 70 فما فوق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنية التحتية والممتلكات؛ ما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".