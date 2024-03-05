دعا اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مساء الثلاثاء، إلى وقف "فوري وغير مشروط" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع "من دون عوائق".

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع المنعقد في دورته الاستثنائية لـ"بحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، بمقر المنظمة بمدينة جدة غربي السعودية، بناءً على طلب السعودية وفلسطين والأردن وإيران.

ودعا البيان إلى "وقف فوري لإطلاق النار وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

كما دعا إلى "تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة من دون عوائق وبشكل كاف".

وأكد "رفضه القاطع وتصديه بكل السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه".

وطالب البيان كذلك "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وشدّد على أهمية "جلب المجرمين إلى العدالة الدولية"، متقدماً بالشكر إلى كل من جنوب إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي وبوليفيا وبنغلاديش وفنزويلا وتشيلي والمكسيك، لإحالة الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا "الدول الأعضاء التي تتمتع بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة الجرائم المرتكبة في فلسطين إلى المحكمة في أقرب وقت".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".