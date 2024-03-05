سياسة
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الهلال الأحمر التركي يستعد لتسيير أكبر سفينة مساعدات إلى أهالي غزة
يستعد الهلال الأحمر التركي لتسيير أكبر سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى أهالي قطاع غزة. ومن المقرر أن تغادر السفينة ميناء مرسين التركي الخميس، والتي تعد أكبر سفينة مساعدات يجري إرسالها لغزة حتى الآن، بحمولة تتجاوز 2700 طن من المساعدات الإنسانية.
الهلال الأحمر التركي يستعد لتسيير أكبر سفينة مساعدات إلى أهالي غزة
الهلال الأحمر التركي يستعد لتسيير أكبر سفينة مساعدات إلى أهالي غزة / صورة: Kizilay
5 مارس 2024

يستعد الهلال الأحمر التركي لتسيير أكبر سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة ميناء مرسين التركي صباح الخميس، والتي تعد أكبر سفينة مساعدات يجري إرسالها لغزة حتى الآن، بحمولة تتجاوز 2700 طن من المساعدات الإنسانية، حسب بيان صادر عن الهلال الأحمر التركي.

وتضم المساعدات طروداً غذائية ومستلزمات صحية، وتأتي ضمن حملة متواصلة للهلال الأحمر التركي لدعم أهالي قطاع غزة الذين يعانون ظروفاً إنسانية قاسية مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء العريش المصري، في العاشر من شهر مارس الجاري، ليجري بعد ذلك تفريغ حمولتها وإيصالها إلى معبر رفح لإدخالها إلى الأهالي في قطاع غزة.

وجراء العدوان والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتا غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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