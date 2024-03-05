أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 133 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وكشف المكتب في بيان صحفي عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 133 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (في 7 أكتوبر)، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمد سلامة، المذيع والصحفي في قناة الأقصى الفضائية".

وأكد البيان أن سلامة "استشهد في قصف (إسرائيلي) طال منزلا في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى".

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارا، من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإعلامية في قطاع غزة، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.