سياسة
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جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، استهدافها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بـ"عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".
جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر / صورة: AFP
5 مارس 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، استهدافها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بـ"عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان إن "القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) نفذت عملية استهداف لمدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر".

وأضاف: " تمَ تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة" دون تفاصيل عما إذا كانت تمكنت من تحقيق أهدافها.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتضامناً مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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