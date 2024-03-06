سياسة
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واشنطن: نستنكر وفيات الأطفال في غزة وعلى تل أبيب ضمان تدفق المساعدات للقطاع
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية "بوضوح" أن وفيات الأطفال في غزة "غير مقبولة"، مؤكداً أن على تل أبيب بذل مزيد من الجهد لحلّ المشكلة وضمان تدفق الغذاء للقطاع.
واشنطن: نستنكر وفيات الأطفال في غزة وعلى تل أبيب ضمان تدفق المساعدات للقطاع
واشنطن: نستنكر وفيات الأطفال في غزة وعلى تل أبيب ضمان تدفق المساعدات للقطاع / صورة: AA
6 مارس 2024

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن واشنطن أعربت لإسرائيل عن استنكارها وفاة الأطفال في قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة حل مشكلة نقص الغذاء في القطاع.

وأضاف ميلر في المؤتمر الصحفي اليومي مساء الثلاثاء: "الأوضاع في غزة فظيعة، أنا متأكد من أن هناك عديداً من الآباء الذين لا يتناولون وجبات الطعام ليأخذوا الطعام المحدود لديهم لأطفالهم".

وتابع: "لهذا السبب، من غير المقبول أن يموت الأطفال، وقد قلنا ذلك بوضوح للحكومة الإسرائيلية".

وأردف: "تحتاج إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهد لحل المشكلة وضمان تدفق الغذاء. للشعب الفلسطيني حقوق حقيقية، واحتياجات إنسانية".

وفي وقت سابق الثلاثاء حذّرَت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من "انفجار وشيك" في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع "أعلى بثلاث مرات" من المسجلة في الجنوب.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظلّ شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وخلّفَ العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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