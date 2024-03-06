أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن واشنطن أعربت لإسرائيل عن استنكارها وفاة الأطفال في قطاع غزة، مشيراً إلى ضرورة حل مشكلة نقص الغذاء في القطاع.

وأضاف ميلر في المؤتمر الصحفي اليومي مساء الثلاثاء: "الأوضاع في غزة فظيعة، أنا متأكد من أن هناك عديداً من الآباء الذين لا يتناولون وجبات الطعام ليأخذوا الطعام المحدود لديهم لأطفالهم".

وتابع: "لهذا السبب، من غير المقبول أن يموت الأطفال، وقد قلنا ذلك بوضوح للحكومة الإسرائيلية".

وأردف: "تحتاج إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهد لحل المشكلة وضمان تدفق الغذاء. للشعب الفلسطيني حقوق حقيقية، واحتياجات إنسانية".

وفي وقت سابق الثلاثاء حذّرَت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من "انفجار وشيك" في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع "أعلى بثلاث مرات" من المسجلة في الجنوب.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظلّ شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

وخلّفَ العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".