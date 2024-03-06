واجه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس انتقادات حادة بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خلال لقاءات جمعته بكبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن.

والتقى غانتس أمس الثلاثاء خلال زيارته المتواصلة لواشنطن، كلّاً من وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، وسبق ذلك اجتماع عقده مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الاثنين.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية أبلغت غانتس خلال المحادثات مدى إحباطها من الحكومة الإسرائيلية.

وشدّد بلينكن خلال لقائه غانتس على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات عاجلة لتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك فتح معابر إضافية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكّد لغانتس الحاجة إلى خطة إنسانية "ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ" قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أعرب خلال اجتماعه مع غانتس عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" إن غانتس التقى أوستن ولم يَعرض أي خطط لعملية عسكرية في رفح.

وذكر "أكسيوس" أن غانتس واجه خلال اجتماعه مع هاريس نائبة ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان انتقادات شديدة وأسئلة صعبة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة واستراتيجية الحرب الإسرائيلية.

وكان غانتس قال إنّه ناقش خلال لقاءاته في واشنطن مع نائبة الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي، إيجاد "حلّ لنقل المساعدات الإنسانية بطريقة تصل إلى السكان لا لحركة حماس".

وشدّد غانتس على "أهمية العمل على إنشاء إدارة دولية بالتعاون مع دول المنطقة وكجزء من تعزيز عملية التطبيع".

وأفادت شبكة NBC نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن مسؤولي مجلس الأمن القومي خففوا أجزاءً من خطاب كامالا هاريس بشأن غزة.

وقالت الشبكة إن مسوَّدة خطاب هاريس الأصلية كانت أكثر قسوة تجاه إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

انقسام إسرائيلي

وأثارت زيارة غانتس للولايات المتحدة غضباً واتهامات في إسرائيل.

وكان مكتب رئيس الوزراء أصدر توجيهاً للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم التعاون مع غانتس، بعدما لم يحصل على إذن منه أو ينسّق معه بشأن الزيارة.

وبدأ غانتس الاثنين الماضي زيارة لواشنطن للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين ومناقشة "وقف مؤقت لإطلاق النار" و"الحاجة إلى زيادة كبيرة" في المساعدات الإنسانية لغزة، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

وتعكس زيارة غانتس انقساماً حادّاً في إسرائيل، حيث أفادت تقارير إعلامية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بوجود خلافات عميقة بين نتنياهو وغانتس.

ومن أهمّ تلك الخلافات حسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أمور تتعلق بكيفية إدارة الحرب، وملفّ الأسرى الإسرائيليين في غزة، وخطط اليوم التالي لانتهاء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".