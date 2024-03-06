يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة الأمريكية في 7 و8 مارس/آذار الجاري، حيث تنتظره أجندة حافلة على رأسها قضايا إقليمية ودولية.

وأفادت مصادر دبلوماسية بانعقاد الاجتماع السابع للآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية خلال زيارة فيدان.

كما سيلتقي فيدان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إذ من المنتظر أن يناقش الوزيران مجموعة واسعة من مجالات التعاون الثنائي بالتفصيل بمشاركة ممثلي المؤسسات المعنية، ويعقد الطرفان حواراً شاملاً حول التطورات الدولية والإقليمية الهامة، في إطار الاجتماع السابع للآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية.

وتقرر إنشاء الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية خلال اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن خلال قمة قادة مجموعة العشرين في روما عام 2021.