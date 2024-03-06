أعلنت حركة حماس أنها ستواصل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صباح الأربعاء: "أبدت حماس المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا، غير أن الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا".

وأضاف البيان: "ستواصل الحركة التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".

ويأتي هذا البيان عقب ساعات من انتشار تقارير عن انتهاء المفاوضات، ثم إعلان قناة القاهرة الإخبارية المصرية (خاصة) نقلاً عن مصدر رفيع المستوى لم تسمه "أن مباحثات القاهرة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة مستمرة، وأن جولة جديدة ستعقدها الأطراف الأربعاء".

وعلى أمل التوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك (يبدأ 11 مارس/ آذار الجاري)، بدأت هذه المفاوضات في القاهرة الأحد بمشاركة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، فيما تغيب عنها إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، اتهم القيادي في حماس أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي ببيروت، إسرائيل بـ"المماطلة"، محذراً من أن مسار المفاوضات غير المباشرة معها لن يبقى "مفتوحاً بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا (...) أو لكسب الوقت للمضي في حرب الإبادة ضد شعبنا".

وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.