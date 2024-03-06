بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ونظيره الجزائري إبراهيم بوغالي، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين الثلاثاء على هامش المؤتمر الثامن عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار.

وهنّأ قورتولموش نظيره الجزائري على توليه بنجاح رئاسة الدورة الحالية لاتحاد مجالس أعضاء التعاون الإسلامي.

كما أعرب عن امتنانه لبوغالي لموقفه الداعم لفلسطين منذ اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، متقدماً بالتهاني للجزائر بمناسبة الذكرى 70 لبدء ثورة التحرير.

وعبّر رئيس البرلمان التركي عن امتنانه لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين تبلغ 6 مليارات دولار، وأنه من الممكن رفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى بكثير، من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد قورتولموش بدء حقبة جديدة في القضية الفلسطينية عقب قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تعد أحد المجالات التي تقرب الجزائر وتركيا وتتطلب تعاونهما بشكل أكبر.

وأشار إلى أن اتخاذ العالم الإسلامي موقفاً موحداً قد يسهم في ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة تماماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".