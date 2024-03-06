سياسة
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423 شهيداً منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يواصل اقتحام مدن الضفة ويقتل فتيين
يستمرّ الاحتلال باقتحام مدن الضفة الغربية وقراها، وينفذ حملات اعتقال عشوائية ضد المدنيين، في وقت استُشهِدَ فيه فتيان، أحدهما برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، والآخر متأثراً بإصابة برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.
423 شهيداً منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يواصل اقتحام مدن الضفة ويقتل فتيين
423 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.. الاحتلال يواصل اقتحام مدن الضفة ويقتل فتيين / صورة: AA
6 مارس 2024

استُشهد فتيان فلسطينيان مساء الثلاثاء، أحدهما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، والآخر استُشهد متأثراً بإصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية الخميس.

بذلك يرتفع عدد فلسطينيي الضفة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 423، خلال موجة التصعيد التي رافقت الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديّاً أصيب جراء عملية طعن نفذها الفتى الفلسطيني قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، ووصف مستشفى بيلينسون الإسرائيلي في تل أبيب وضع الجندي المصاب في العملية بالخطير.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس الأربعاء وحاصرت المنطقة الشرقية منها ونشرت فرق قناصة في مواقع متفرقة مع مداهمة عدة منازل في المدينة، كما شهِدَت عدة مدن أخرى بينها الخليل وطولكرم اقتحامات مشابهة.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، على شابين من بلدة عرابة، كما احتجزت شابّاً من قرية الرامة، واستولت على مركبة من بلدة يعبد في محافظة جنين.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين من رام الله وتسعة من الخليل وثلاثة من طولكرم واثنين من بيت لحم واثنين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 7340 فلسطينياً منذ ذلك الوقت، وفرض عقوبات جماعية من خلال بوابات حديدية مغلقة تماماً في بعض بلدات الضفة وحواجز بين مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلّفاً إضافة إلى الشهداء نحو 4 آلاف و650 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7422 أسيراً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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