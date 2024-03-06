جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تأكيد تأييده للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر احتفاله أمس الثلاثاء بفوزه في 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

ويأمل الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الأبيض، بحصد أكبر عدد من المندوبين في الولايات الـ15، في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وأعرب ترمب، من على منصته "تروث سوشال"، عن شكره لولايات ألاباما وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، فيما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات "الثلاثاء الكبير" الأخرى.

ووصف ليلة إعلان النتائج بأنها "مذهلة"، مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا: "يوجد سبب لتسميته الثلاثاء الكبير.. يقول لي الخبراء لأنه يوم كبير، وإلا، فلأنه لم يكن لهذا اليوم مثيل من قبل ولا شيء بهذا الحسم، على الإطلاق".

وتمكنت منافسته، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من الفوز بفارق ضئيل في ولاية فيرمونت الشمالية الشرقية، لكنها ترفض حتى الآن الانسحاب من السباق.

وعلى الجانب الديمقراطي حصد بايدن الفوز في 14 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات التلفزيون الأمريكية.

وتُظهر استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية أن ترمب يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية.

دعم لإسرائيل

تزامناً مع ذلك ظهر ترمب الثلاثاء في برنامج تلفزيوني على قناة "فوكس نيوز"، أعلن فيه دعمه للحكومة الإسرائيلية، بعد أشهر من التزامه الصمت بشأن الحرب على قطاع غزة.

وقال ترمب: "على إسرائيل إنهاء المشكلة في حربها ضد حماس".

وأضاف منتقدا إدارة بايدن: "بصراحة، أصبحوا ليّنين.. حدث غزو (...) لم يكن ليحدث لو كنتٌ رئيساً"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى على مستوطنات غلاف غزة.

ولم يبدِ الرئيس الأمريكي السابق موقفاً صريحاً بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكنه عارض خلال البرنامج وقف إطلاق النار في القطاع.

يذكر أنه في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ترمب إن إدارته المستقبلية "ستدعم إسرائيل بشكل كامل في هزيمة وتفكيك وتدمير جماعة حماس بشكل دائم".

وفي الأشهر الأربعة التي تلت ذلك، أصبح الدعم العلني الذي كان يقدمه ترمب لإسرائيل هادئاً إلى حد كبير.

وخلّفَ العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية،ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".