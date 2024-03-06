سياسة
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تجسَّس على مسؤولين.. واشنطن تفرض عقوبات على ضابط استخبارات إسرائيلي سابق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لدوره في تأسيس وإدارة شركة تعمل بتطوير وتشغيل وتوزيع تكنولوجيا برامج تجسس تجارية استُخدمت لاستهداف أمريكيين، بينهم مسؤولون في الحكومة وصحفيون.
تجسَّس على مسؤولين.. واشنطن تفرض عقوبات على ضابط استخبارات إسرائيلي سابق
يعد الموساد واحداً من أجهزة الاستخبارات والتجسس الإسرائيلية، إذ يُعد جزءاً من منظومة الأمن المكلَّفة جمع المعلومات وتنفيذ مهمات سرية. / Others
6 مارس 2024

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، لدوره في تطوير ونشر برامج تجسس استهدفت مسؤولين وصحفيين أمريكيين، حسب بيان أمريكي وإعلام عبري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الثلاثاء: "أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، اليوم (الثلاثاء)، فردين وخمسة كيانات مرتبطة بشركة إنتيليكسا (Intellexa)، مقرها اليونان، شملت تال ديليان، رئيس ومؤسس الشركة والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"تايمز أوف إسرائيل".

كما طالت العقوبات سارة حمو (زوجة ديليان) وشريكته في "Intellexa" لتقديمها خدمات إدارية للشركة.

وحسب البيان، فُرضت عقوبات على كيانات أخرى مرتبطة بـ "Intellexa"، بينها "Cytrox AD" ومقرها شمال مقدونيا، و"Cytrox Holdings ZRT" ومقرها المجر، و"Thalestris Limited" ومقرها أيرلندا، لدورها في تطوير وتوزيع برنامج التجسس المعروف باسم "Predator".

وبيَّنت أن المشمولين بالعقوبات "طوروا وشغلوا ووزعوا تكنولوجيا برامج تجسس تجارية استُخدمت لاستهداف أمريكيين، بينهم مسؤولون في الحكومة وصحفيون".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون في البيان، إن "إجراءات اليوم تمثل خطوة ملموسة إلى الأمام في مواجهة إساءة استخدام أدوات التجسس، التي تشكل خطراً أمنياً متزايداً على الولايات المتحدة ومواطنينا".

وذكرت وزارة الخزانة أن " Intellexa" باعت ووزعت برامج تجسس وأدوات مراقبة تجارية لكيانات وأنظمة استبدادية في أنحاء العالم.

ويسمح برنامج "Predator" للمستخدم بالتسلل إلى الأجهزة الإلكترونية من خلال "هجمات النقر الصفري" (Zero-Click) التي لا تتطلب أي تدخل من المستخدم، لكي تتمكن برامج التجسس من إصابة الجهاز.

وسمحت برامج التجسس، التي جرى استخدامها في عشرات الدول، باستخراج البيانات بشكل غير مصرح به وتتبع الموقع الجغرافي والوصول إلى المعلومات الشخصية على الأجهزة المخترقة، وفقاً للبيان.

وكان ديليان مرتبطاً بمجموعة "NSO Group"، مبتكرة برنامج "Pegasus"، الذي استُخدم في التجسس على صحفيين وحقوقيين في دول عديدة.

ووفقاً لمجلة "فوربس"، استحوذ ديليان على شركة "Cytrox" في 2019 لجعل "Intellexa" متجراً شاملاً لخدمات ومنتجات القرصنة والمراقبة الإلكترونية.​​​​​​​

وتنص العقوبات الأمريكية، على حظر جميع الممتلكات التي بحوزة ديليان وزوجته والكيانات الخمسة والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

كما تحظر على الأشخاص في الولايات المتحدة إجراء معاملات معهم، وقد تتعرض المؤسسات المالية والكيانات الأخرى التي لها علاقات تجارية مع المدرجين على القائمة نفسها للعقوبات أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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