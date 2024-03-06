سياسة
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معرض "ديمدكس 2024".. شركة تركية تبرم اتفاقاً لتزويد قطر بزورقين هجوميين
وقّعت شركة ديرسان التركية للصناعات الدفاعية، عقداً لتزويد البحرية القطرية، بزورقين هجوميين، على هامش معرض "ديمدكس 2024" للصناعات الدفاعية.
معرض "ديمدكس 2024".. شركة تركية تبرم اتفاقاً لتزويد قطر بزورقين هجوميين
رئيس الصناعات الدفاعية الرئاسية خلوق غورغون، ورئيس ديرسان عزيز يلدريم، وقائد القوات البحرية القطرية اللواء عبد الله السليطي / صورة: AA
6 مارس 2024

أبرمت الأربعاء شركة ديرسان للصناعات الدفاعية في تركيا، والبحرية القطرية اتفاقاً لتوريد الشركة التركية زورقين هجوميين.

وجاءت الاتفاقية على هامش معرض "ديمدكس 2024" للصناعات الدفاعية الذي تحتضن فاعلياته العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر توقيع العقد رئيس الصناعات الدفاعية الرئاسية خلوق غورغون، ووقعه عن شركة ديرسان رئيس مجلس الإدارة عزيز يلدرم، وقائد القوات البحرية القطرية اللواء عبد الله بن حسن السليطي.

وحسب الاتفاقية ستُستخدم 3 طائرات مائية في الزوارق الهجومية عالية السرعة التي يبلغ طولها 50 متراً، ويمكنها أداء مهام فعالة في نطاق الحرب غير المتكافئة والدوريات وحماية المياه الإقليمية ومكافحة القرصنة البحرية والاستطلاع والمراقبة والبحث والإنقاذ.

كما يمكن استخدامها في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث ومراقبة الحدود وأمن القواعد والمواني، وستشمل أنظمة أسلحة مختلفة للحرب فوق سطح الماء والدفاع الجوي والحرب غير المتماثلة.

وفي هذا السياق، قال مدير تطوير الأعمال بشركة ديرسان، أركان ينيجري إنهم "توّجوا عملية تطوير الأعمال المتواصلة مع القوات البحرية القطرية منذ نحو 6 سنوات بحفل التوقيع، وأن العدد الإجمالي سيصل إلى 5 مع 3 سفن بتكوينات مختلفة في المستقبل، بالإضافة إلى زورقَين هجوميَّين ضمن نطاق المشروع".

وأوضح ينيجري أن القدرات الحربية السطحية والجوية للبحرية القطرية ستزداد بشكل كبير مع هذه السفن، مشيراً إلى أن جميع أنظمة الأسلحة وأجهزة الاستشعار على السفن تقريباً ستوفرها شركات تركية.

وأضاف: "أجهزة الاستشعار والأسلحة من شركة أسيلسان، وأنظمة الصواريخ من روكتسان، وبالتالي ستحقق الصناعات الدفاعية التركية طفرة كبيرة في قطر، وسيُستخدم مدفع عيار 40 ملم من شركة ليوناردو الإيطالية مدفعاً رئيسياً ضد التهديدات السطحية".

وأوضح: "سيُستخدم صاروخ تشاقر من شركة روكتسان للأهداف فوق الماء، وصاروخ سونغور للأهداف الجوية، ورادار ثلاثي الأبعاد ودليل أخطبوط الكهروضوئي من أسيلسان ضد الأهداف الجوية، فضلاً عن مدافع وأنظمة تشويش ومناورة".

والاثنين انطلقت فاعليات النسخة الثامنة لـ"معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024)"، بمشاركة 200 شركة دولية ومحلية لعرض أحدث تقنيات الحلول الدفاعية، وبحضور وزراء دفاع ورؤساء أركان من مختلف دول العالم، وتختتم أعماله اليوم الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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