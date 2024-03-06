كشف طبيب فلسطيني بارز في غزة عن تعرضه لتهديدات بالقتل من طرف إسرائيليين عبر قناة على تطبيق تليغرام.

والثلاثاء، قال الدكتور محمد قديح، الذي يعمل في مستشفيات غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، إنه علم لأول مرة بالتهديدات ضده من خلال أحد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وأكد قديح أنه سيواصل، على الرغم من التهديدات، توثيق الفظائع التي يشهدها بشكل يومي.

وقال في تدوينة: "هذا لن يخيفني، وسأستمر في تقديم وإيصال كل ما أراه أمامي داخل غرفة العمليات".

وأشار الطبيب الفلسطيني إلى أنه ليس الوحيد الذي استُهدف بالتهديدات بالقتل منذ بداية الحرب.

وقال: "إننا نواجه هذا المستوى من التهديد منذ ما يقرب من 80 عاماً من المحتلين الذين يحاولون تهجيرنا وقتلنا بأبشع الطرق الممكنة وارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل".

وأضاف: "في غزة عشرات الآلاف قُتلوا بدم بارد، وأنا لست أفضل منهم. تلقي مثل هذه الرسائل الآن يسعدني لأنه يظهر أنني أسير على الطريق الصحيح من خلال إظهار جرائم إسرائيل".

وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها في 1948.