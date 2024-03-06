حيّد جهاز الاستخبارات التركي من يسمّى مسؤولاً بتنظيم PKK الإرهابي في محافظة السليمانية شمالي العراق حسني كومك.

وأفادت مصادر أمنية الأربعاء، بأن تحييد الإرهابي جاء في عملية نفذتها الاستخبارات بالسليمانية.

وأشارت إلى أن كومك الملقب بـ"شوغر آزاد" و"أراس" كان سابقاً ضمن من يسمون حرس القياديَّين في التنظيم جميل بايق ودوران كالكان.

وأوضحت أن كومك عمل ضمن ما يسمى الكيان الاستخباراتي في التنظيم الإرهابي، وأشرف على تنظيم دورات لفئات داعمة للتنظيم في السليمانية ومدينة كلار في العراق.

وأكدت أنه نقل المعلومات التي جمعها خلال أنشطته إلى القيادة العليا للتنظيم، وعمل على أنشطة لتنظيم سكان المنطقة التي وُجد فيها ضد تركيا.

وشدّدَت المصادر على أن الاستخبارات تمكّنَت من تحديد موقع الإرهابي، وتحييده في عملية نوعية.

وانضمّ كومك إلى PKK الإرهابي عام 1999، وعمل متحدثاً إعلاميّاً للقيادي في التنظيم دوران كالكان بين عامَي 2002 و2003.

ويُعرَف كومك بأنه من الإرهابيين الموثوق بهم لدى القيادي في التنظيم جمال بايق، ومدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين في تركيا بتهمة "الانتساب إلى تنظيم إرهابي مسلح".

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.